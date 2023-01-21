أمريكا لأوكرانيا: لا تشنوا هجوما حتى يصل الدعم العسكري

2023/01/21 | 13:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة متمسكة بقرارها عدم تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا في هذا التوقيت.

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