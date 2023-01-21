العراق يصدر 15.7٪ من احتياجات الصين للنفط

2023/01/21 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ خاصاحتل العراق المرتبة الثالثة بصادرات النفط الى الصين، بعد السعودية وايران، بنسبة بلغت 15.73٪ من اجمالي الاستيرادات الصينية خلال شهر كانون الأول الماضي. ووفقا لوحدة الأبحاث في "الاقتصاد نيوز"، فان العراق صدر الى الصين 1.040 مليون برميل يوميا من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة المركزية 935.726 برميلا يوميا، بينما حقول إقليم كردستان 94.926 برميلا يوميا. وجاء العراق بعد السعودية التي تحافظ على المرتبة الأولى اذ تصدر يوميا 1.53 مليون برميل وبعدها ايران التي تصدر 1.211 مليون برميل يوميا. بينما تصدر روسيا، 866.854 برميلا يوميا الى الصين، وبعدها سلطنة عمان التي تصدر 725،343 برميلا يوميا. أصبحت المنافسة في السوق الصينية كبيرة جدا، لانها تعتبر اكبر سوق للنفط المهرب والرسمي، اذ تسيطر السعودية عليه بشكل كبير جدا، لعدة أسباب منها انشاء مصافي سعودية داخل الصين ومنح خصومات للمستوردين.

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