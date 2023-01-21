الإطار يكلّف السوداني بمهمة

2023/01/21 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقل ما يمكن وصفها كارثة اقتصادية تهدد

السيولة النقدية وتلقي بظلالها على بلد

الذهب الأسود، هكذا قد يبدو المشهد

المالي في العراق، وسط تضاؤل الحلول

القريبة، "الدولار أم الدينار؟"..



هذه

المرة كلالهما في م

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