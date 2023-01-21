2023/01/21 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كتب حليم سلمان: امام انظار دولة الرئيس كتب؛ حليم سلمان سعر...

ظهرت المقالة أمام انظار الرئيس..



سعر صرف الدولار أمام الدينار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمام انظار الرئيس.. سعر صرف الدولار أمام الدينار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمام انظار الرئيس.. سعر صرف الدولار أمام الدينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).