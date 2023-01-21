قانون الانتخابات يشعل الجمر تحت الرماد.. العودة الى سانت ليغو أو المضي بتعزيز التعديلات

2023/01/21 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تتقّد جمرة تحت الرماد بين القوى التقليدية الداعمة لتعديل قانون الانتخابات،...

ظهرت المقالة قانون الانتخابات يشعل الجمر تحت الرماد..



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