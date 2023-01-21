مواسم ألخيانات

2023/01/21 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حاتم المذكور 1 ــ للخيانات الوطنية في العراق مواسم, كما هي الأوبئة والجفاف والقحط والحروب والحصارات, وكانت الخيانات يومها محدودة, وقد تكون فردية او مجموعة صغيرة, سرية وحذرة وخجولة,...أكمل القراءة ←

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