ألعملاء المتطوعون أسوأ ألأنواع

2023/01/21 | 13:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر الصراف كل نكبات و أزمات العراق و خصوصآ بعد أسقاط النظام السابق و بعد ان تسلم هؤلاء ( العملاء المتطوعون ) دفة الحكم و أستولوا على السلطة بعد ان...أكمل القراءة ←

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