شاهد.. زعيم مجموعة فاغنر الخاصة ينتقد الجيش الروسي عبر تسجيل صوتي

2023/01/21 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمع يفغيني بريغوزين، زعيم مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر"، عبر تسجيل صوتي وهو يواصل انتقاده للجيش الروسي من خلال التصريح باستيلاء مجموعة فاغنر "الحصري" على إحدى ضواحي باخموت بأوكرانيا.

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