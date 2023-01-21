النقل تعلن عن ضوابط خاصة لشركات التاكسي

2023/01/21 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن وضع ضوابط خاصة لشركات التاكسي، فيما أشارت إلى منح تراخيص إلى شركتين فقط.وقال المكتب الإعلامي بوزارة النقل في تصريح صحفي: إن “الشركة العامة لإدارة […]

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