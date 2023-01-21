2023/01/21 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة فتح جسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير في بغداد واغلاقه باتجاه كرادة مريم لاغراض الصيانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق جسر الجمهورية باتجاه كرادة مريم المركز الخبري الوطني.

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