2023/01/21 | 14:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تحتاج 720 ألف بيضة يومياً.. والرقابة تحدد 3 أسباب لارتفاع الأسعار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/21 | 14:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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