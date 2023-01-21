سحابة أخذت شكل جسم غامض في سماء تركيا تذهل الناس وتثير تفاعلًا

2023/01/21 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذبت الظاهرة التي تمثّلت بسحابة أخذت شكل جسم غامض تعرف باسم سحابة العدسة، انتباه الناظرين إليها في تركيا.

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