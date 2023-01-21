مصدر: جهاز مكافحة الإرهاب يقتحم بورصة الشورجة

2023/01/21 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب حملة اعتقالات للعصابات المتخصصة باحتكار الدولار في بورصة الشورجة.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/: ان “جهاز مكافحة الإرهاب برفقة قوة […]

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