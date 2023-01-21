يدخل غينيس بأسرع «درون»ب 1969.8 كيلومتر بالساعة

2023/01/21 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل الأمريكي رايان لاديمان موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما حلقت طائرته بدون طيار «درون» محلية الصنع كأسرع طائرة درون بالعالم، بسرعة 1969.8 كيلومتر بالساعة، خلال توثيق رحلة في أريزونا.



وأكدت الموسوعة أن لاديمان حطم الرقم القياسي بواسطة طائرة رباعية تعمل بالبطارية يتم التحكم فيها عن بعد.

وقال لاديمان إن طائرته، التي يطلق عليها XLR V3، كانت نتيجة نماذج أولية متعددة تم تصنيعها باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد ومهاراته في البناء اليدوي.

وتطلبت قواعد غينيس للأرقام القياسية أن تقوم XLR V3 بعمل جولتين في اتجاهين متعاكسين أثناء رحلة المستوى.



ثم حساب متوسط ​​السرعات القصوى لكلا الرحلتين معاً لتسجيل الرقم القياسي عند 1969.8 كيلومتر في الساعة.

وأضاف لاديمان أن السرعة القصوى خلال أسرع سباق له كانت 379 كيلومتراً في الساعة.

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