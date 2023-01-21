في بلدان وثقافات مختلفة.. ماسك يعلن عن تحديثات جديدة في تويتر

2023/01/21 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، السبت، عن تحديثات جديدة في تويتر، وعبر عن إعجابه بالمحتوى الياباني.

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