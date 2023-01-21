2023/01/21 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، من موجة ضباب كثيفة في مناطق واسعة في البلاد خلال اليومين المقبلين.

وقال عطية، في تدوينة على فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "بعد تحسن الرؤية قليلا ظهر السبت، يعاود الضباب للتشكل بكثافة في مناطق واسعة من مدن البلاد، وتنعدم الرؤية السبت ليلا وفجر وصباح الاحد، وكذلك الاحد ليلا وفجر وصباح الاثنين".

ونصح المتنبئ، بضرورة "تجنب السفر برا خلال الليل وكذلك ربما تتأجل الرحلات الجوية مؤقتا خلال ذروة موجات الضباب ليلا او خلال الصباح".

واليوم السبت، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تشكيل ضباب وانخفاضاً بدرجات الحرارة في أغلب محافظات البلاد.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تجنبوا السفر ليلاً".. تحذيرات من معاودة الضباب بكثافة خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تجنبوا السفر ليلاً".. تحذيرات من معاودة الضباب بكثافة خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).