ايقاف العمل بقرار التعرفة الكمركية الجديد (وثيقة)

2023/01/21 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الهيئة العامة للجمارك، توجيها بإيقاف قرار التعرفة الجمركية الجديد.

وبينت وثيقة صادرة من الهيئة العامة للجمارك وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اليوم السبت، أنه " استنادا الى توجيهات الهيئة العامة للجمارك والمبلغة الينا من مدير جمرك المنطقة الجنوبية بتاريخ 20-1-2023 عبر تطبيق الواتساب تنسب إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء موضوع البحث حتى اشعار اخر".

تحرير: أ.غ

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