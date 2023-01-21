سارق يرصد الدور الخالية من ساكنيها لسرقتها في الكرادة (فيديو اعترافات)

2023/01/21 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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عرضت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، اعترافات سارق يرصد الدور السكنية الخالية من ساكنيها لسرقتها في العاصمة بغداد.

وذكر السارق في الاعترافات التي بثتها المديرية وتابعتها (بغداد اليوم) أنه "كان يرصد الدور الخالية من ساكنيها لسرقتها في منطقة الكرادة ".

تحرير: أ.غ

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