2023/01/21 | 15:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pxIbMXMIwak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زوجان بريطانيان ينظمان حملة تبرعات لسبب غريب جداً| الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زوجان بريطانيان ينظمان حملة تبرعات لسبب غريب جداً| الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).