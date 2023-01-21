أمانة بغداد تعلن المباشرة بتنفيذ 35 مشروعاً جديداً في العاصمة

2023/01/21 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، المباشرة بتنفيذ 35 مشروعاً جديداً لخدمة العاصمة.

وذكر بيان للأمانة، أن "دائرة المشاريع وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبتوجيه من أمين بغداد باشرت أعمال تطوير 21 قطاعاً بمدينة الصدر، مؤكدة قرب تطوير 12 قطاعاً جديداً بالمدينة".

وأضاف أن "الدائرة المذكورة باشرت أيضاً أعمال تطوير وتوسيع الشارع الممتد من ساحة الحسنين لغاية تقاطع جامعة بغداد في الجادرية وتطوير وتوسيع شارع موسى الكاظم من تقاطع جامع براثا لغاية مجسر 14 رمضان ".

وتابع أن "أمانة بغداد باشرت كذلك بتطوير محلات 602 ، 608 ، 639 ، 641 ، 629 ، 613 وتطوير وتوسعة شارع النادي الترفيهي الرئيس بمنطقة اليرموك ضمن قاطع بلدية المنصور وتطوير شارع 61 الفاصل بين محلتي 885 و883 ضمن قاطع بلدية الرشيد ".

وبين أن "أعمالها تضمنت أيضاً المباشرة بتقليص ساحة أبو جعفر المنصور وتطوير الشارع لمعالجة الزخم المروري الذي تشهده المنطقة ".

وأشار الى أن "الملاكات الهندسية لدائرة المشاريع باشرت أيضاً بتطوير محلة 365 في منطقة بوب الشام وتطوير وتوسعة الشارع الخدمي قرب الجامعة العراقية بمنطقة سبع أبكار شمال العاصمة بغداد ".

ولفت الى أن "أمانة بغداد ستعمل على نصب تراكيب ضوئية ونشرات إنارة ضمن جسور (السنك ، الجمهوري ، الشهداء ، مدينة الطب)".

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