درجال يشكر الجماهير: ما قدمتموه من دروسٍ سيظل عالقاً في ذاكرةِ الخليج

2023/01/21 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، شكره إلى الجماهير العراقية لمساهمتها في إنجاح تنظيم كأس الخليج “خليجي 25”.

وقال درجال في بيان لاتحاد الكرة، “أقدم نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، شُكري الجزيل وتحية إجلالٍ وإكرام للجماهير العراقيّة بصورةٍ عامة، والجماهير البصريّة على وجه الخُصوص، والتي طرزت لوحةً من الإبداع بعد أن صدحت حناجرها بحب العراق ووصلت رسالتهم للعالم بأسره”.

وأضاف “أهالي البصرة الكرام ما قدمتموه من دروسٍ في الضيافة والكرم وإجلال الضيوف سيظل عالقاً في ذاكرةِ الخليج، وكنتم سبباً مهماً بنجاح البطولة بنسختها الـ 25 والتي ستبقى ماثلةً في أذهان دولِ الخليج لاستثنائيتها، شكراً لكم جميعاً، والشكر موصولٌ لكل المساعي التي بذلت لإنجاحِ العرس الخليجي”.

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