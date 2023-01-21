الإعلام الأمني تعلن قتل عنصرين من داعش بعد رصد تحركاتهما

2023/01/21 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن قتل ارهابيين من داعش بعد رصد تحركاتهما في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية أنه “إستمرارا للنهج التعرضي ونتيجة الجهد الاستخباري والمتابعة الفنية وتحليل المعلومات من قبل خلية الاستهداف الجوي لقيادة العمليات المشتركة واستكمالاً للضربات الجوية الموجعة ليوم أمس الجمعة، على فلول داعش المنهزمة، تم اليوم السبت، رصد حركة إثنين من عناصر داعش الارهابية على مسافة عشرة كيلو متر من مكان الضربة الجوية ليوم أمس، ومن خلال ابطال القوة الجوية (السزنا كرفان) تم قتلهما”.

وتابع البيان: “مازالت قطعاتنا البطلة بمختلف صنوفها واختصاصاتها الارضية منها والجوية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة تواصل ملاحقة المجاميع والمفارز الإرهابية وتطاردهم اينما كانو ليكون مصيرهم اما القتل او القاء القبض عليهم”.

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