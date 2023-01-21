2023/01/21 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن قتل ارهابيين من داعش بعد رصد تحركاتهما في محافظة كركوك.وذكر بيان للخلية تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “إستمرارا للنهج التعرضي ونتيجة الجهد الاستخباري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني: مقتل عنصرين من داعش في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: مقتل عنصرين من داعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: مقتل عنصرين من داعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).