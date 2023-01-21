النقل تنفذ حملة لتشغيل قطارات المسافرين والبضائع بين الأنبار وبغداد

2023/01/21 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة السكك في وزارة النقل، السبت، تنفيذ حملة لإزالة المعابر غير النظامية ورفع التجاوزات ضمن محيط منطقة الرمادي.وذكر بيان للوزارة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/أنّ “لجنة التجاوزات الفرعية التابعة […]

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