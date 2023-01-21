2023/01/21 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، وفد المنتخب

الوطني الفائز ببطولة خليجي البصرة 25،

بحضور رئيس إقليم كردستان نيجرفان

بارزاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يستقبل وفد المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يستقبل وفد المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).