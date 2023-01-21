2023/01/21 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم

السبت، اعترافات سارق يرصد الدور

السكنية الخالية من ساكنيها لسرقتها في

العاصمة بغداد.

وذكر السارق في الاعترافات التي بثتها

المديرية وتابعتها وكالة نون الخبرية،

أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقبضة الامن.. سارق يرصد الدور الخالية من ساكنيها لسرقتها في بغداد (فيديو اعترافات)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقبضة الامن.. سارق يرصد الدور الخالية من ساكنيها لسرقتها في بغداد (فيديو اعترافات)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).