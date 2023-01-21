كندا تعلن اتفاق أطراف الصراع في الكاميرون على بدء عملية سلام

2023/01/21 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ياوندي – (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الكندية: إن حكومة الكاميرون وبعض الفصائل الانفصالية في منطقتين ناطقتين باللغة الإنجليزية في الدولة اتفقت على الدخول في عملية تهدف إلى إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 6000 شخص.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، الجمعة، أن «كندا ترحب باتفاق الأطراف على الدخول في عملية للتوصل إلى حل شامل وسلمي وسياسي للصراع».

وقال البيان: إن كندا قبلت تفويضاً لتسهيل العملية، واتفقت الأطراف على تشكيل لجان فنية لبدء العمل على إجراءات بناء الثقة.

نشأ النزاع المسلح، الذي بدأ في عام 2017، بسبب التهميش الذي يشعر به المجتمع الناطق بالإنجليزية في الكاميرون من جانب الأغلبية الناطقة بالفرنسية في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، تقاتل فصائل من المجموعات الانفصالية المسلحة القوات الحكومية في منطقتين ناطقتين بالإنجليزية في محاولة لتشكيل دولة منفصلة تحمل اسم أمبازونيا.

وفشل حوار وطني في عام 2019، كان قد منح وضعاً خاصاً للمنطقتين، في حل الصراع المتفاقم.

وقالت كندا: إن ما يقرب من 800 ألف نزحوا، وإن هناك 600 ألف طفل لا يمكنهم الحصول على التعليم بشكل كامل.

وأفاد البيان: «الأطراف في هذا الاتفاق هم جمهورية الكاميرون ومجلس إدارة أمبازونيا وقوة دفاع أمبازونيا وحركة تحرير الشعب الإفريقي وقوة دفاع جنوب الكاميرون والحكومة المؤقتة وفريق تحالف أمبازونيا.



وتعبر الأطراف كذلك عن الأمل في انضمام مجموعات أخرى إلى العملية».

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