ولاية إيلينوي.. أمر قضائي بإيقاف مؤقت لحظر بيع الأسلحة نصف الآلية

2023/01/21 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(رويترز)

أوقف قاض بولاية إيلينوي الأمريكية بشكل مؤقت أمس الجمعة حظراً فرضته حديثاً الولاية على العديد من الأسلحة نصف الآلية، وهي خطوة سارع النواب إلى إقرارها بعد أن قتل مسلح سبعة أشخاص وأصاب العشرات ببندقية من طراز إيه أر-15 خلال عرض بالقرب من شيكاجو في عيد الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز.

وانحاز القاضي جوشوا موريسون إلى مئات المدعين الذين طعنوا على القانون على أساس أنه تم استخدام إجراءات تشريعية غير دستورية للفوز بإقراره في الجمعية العامة للولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون.

وكان المجلس التشريعي في الولاية قد أجاز الحظر في وقت سابق من هذا الشهر ووقع عليه حاكم الولاية الديمقراطي جيه.بي بريتزكر، الذي حث على الموافقة عليه في أعقاب مذبحة يوم الاستقلال العام الماضي في هايلاند بارك وعمليات إطلاق نار عشوائية أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وأصدر بريتزكر بياناً الجمعة قال فيه إنه لم يفاجأ بالحكم لكنه واثق بأن القانون سيسود في نهاية المطاف بعد المراجعة القضائية.

وقال «على الرغم من أنها مخيبة للآمال، إلا أن هذه هي النتيجة الأولية التي رأيناها في العديد من القضايا التي رفعها مدعون هدفهم تعزيز الإيديولوجية على حساب السلامة العامة».

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