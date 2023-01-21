20 % من السيارات الجديدة المُباعة في كاليفورنيا كهربائية أو هجينة

2023/01/21 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

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تشكل نسبة 20% من السيارات الجديدة المُباعة في كاليفورنيا عام 2022 مركبات كهربائية أو تعمل بنظامين، على ما أعلنت الجمعة سلطات الولاية التي تحتل المرتبة الأولى في سوق السيارات الأميركية، وتسعى لأن تكون في الطليعة بما يخص التحوّل في مجال الطاقة.

وأعلنت سلطات الولاية في آب/أغسطس، إقرارها نصاً يحظر بحلول العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إنّ «كاليفورنيا تواصل قيادة ثورة المركبات التي لا تتسبب مطلقاً بانبعاثات مع سياسات استشرافية واستثمارات تشجع على الابتكار».

وأشارت هيئة الطاقة الخاصة بالولاية الجمعة إلى أنّ 18,8% من السيارات الجديدة المُباعة خلال عام 2022 هي كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالهيدروجين.



وكانت هذه النسبة تبلغ 2% فقط قبل عشر سنوات.

وتشكل ثلث السيارات المُباعة مركبات من تصنيع شركة تيسلا لصاحبها إيلون ماسك.

وكاليفورنيا مسؤولة وحدها عن 40% من مبيعات هذا النوع من السيارات في الولايات المتحدة، فيما تشهد حصتها في السوق نمواً سريعاً.

إلا أنّ السيارات الكهربائية لا تزال أغلى من تلك التقليدية، ووحدها مساعدة توفرها السلطات مقدارها 7500 دولار قد تمكّن الشخص من شراء سيارة كهربائية.

(أ ف ب)

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