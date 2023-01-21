2023/01/21 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة التربية، السبت، 21 كانون الثاني، 2023، فتح تحقيق مع...

ظهرت المقالة مدير مدرسة يشهر السلاح بين التلاميذ في بغداد أولاً على المسلة.

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