2023/01/21 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اتهم الاكاديمي والباحث السياسي غالب الدعمي النائب باسم خشان بانه عمل...

ظهرت المقالة الأكاديمي الدعمي: النائب خشن عمل محاميا عن هيثم الجبوري بحسب أوراق المحكمة أولاً على المسلة.

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