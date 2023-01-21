الجزائر تفتح باب صحرائها للسياح بتأشيرات عند الوصول

2023/01/21 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الجزائر على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسواح الأجانب، قصد الدفع بقطاع السياحة لديها وفق وكالة بلومبرغ.

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