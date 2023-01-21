النفط يصعد للأسبوع الثاني بفضل توقعات الطلب في الصين

2023/01/21 | 16:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب للأسبوع الثاني بنحو 1.1%، بينما بلغت مكاسب خام القياس الأمريكي 1.5%.وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأمريكية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 … Readmore

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