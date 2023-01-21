وزير المالية الفرنسي يطالب بإنهاء الصراع في أوكرانيا بسبب الأضرار الاقتصادية

2023/01/21 | 16:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إلى إيقاف الحرب بأوكرانيا، مشيرا إلى أن الصراع ليس إقليميا، لكنه عالمي نظرا لتأثيره على مستوى أسعار السلع والطاقة في العالم، لذلك يجب إيقافه.وقال وزير المالية الفرنسي، متحدثا في منتدى “دافوس” الاقتصادي: “هناك ضرورة لوقف إطلاق النار..هناك أيضا خطر … Readmore

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