دراسة جديدة تشكّك بقدرة الصيام المتقطع على خسارة الوزن

2023/01/21 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير دراسة جديدة إلى أنّ الصيام المتقطّع قد لا يكون فعّالًا في إنقاص الوزن كما كان يعتقد سابقًا

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