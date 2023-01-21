وزير الخارجية يدعو نظيره النمساوي لزيارة بغداد بصحبة رجال أعمال ومستثمرين 

2023/01/21 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، وجود قوة ماليَّة في العراق نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميّا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع وزير خارجيَّة النمسا الكساندر شالنبيرغ، على هامش أعمال مُنتدى دافوس".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وعدد من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك"، لافتاً إلى أن "الجانبين ناقشا ملف اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبيّ".

وأعرب عن "شكره إلى الوزير النمساويّ بمُناسبة إعادة فتح السفارة النمساوية في بغداد"، مُقدمًاً دعوة رسميَّة للوزير شالنبيرغ لـ"زيارة بغداد بصحبة رجال أعمال ومُستثمرين لإجراء حوارات مع نظرائهم العراقيين".

وتطرق إلى "موضوع تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة"، مُؤكَّداً أنها "نالت ثقة تحالف قوي في البرلمان العراقي وإنها تسعى لإعادة بناء البني التحتيَّة والاقتصاديَّة وتقديم مشروع المُوازنة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

ولفت حسين، بحسب البيان، إلى "وجود قوة ماليَّة في العراق نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميّا".

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