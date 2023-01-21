تسريح موظفي التقنية لصالحنا

2023/01/21 | 16:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات آلاف الموظفين الذين استغنت عنهم شركات التقنية العملاقة يشكلون سلة خبرات نوعية توقف عطاؤها فجأة عند أقصى حدود التقدم التقني، ويحسن استقطاب خيرتهم للانضمام إلى قطاعاتنا المماثلة الناشئة.مايكروسوفت (في استثمار متعدد يشمل إيلون ماسك) تدرس جديا دمج دعمها … Readmore

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