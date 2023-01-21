تشكيلة برشلونة في مواجهة ضيفه خيتافي ليوم غد

2023/01/21 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، اليوم السبت، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه خيتافي المقررة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.وغاب عن قائمة الفريق الكتالوني كل من الموقوفين، […]

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