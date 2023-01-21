2023/01/21 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أنقذت الفرق الطبية في مستشفى الرميثة، اليوم السبت، شاباً تعرض لحادث عرضي أدى إلى انسكاب مادة “القير” على وجهه بمحافظة المثنى.وقالت وزارة الصحة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق طبي يتمكن من انقاذ شاب انسكب على وجهه “القير”في الرميثة المركز الخبري الوطني.

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