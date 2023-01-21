2023/01/21 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، تكريم لاعبي المنتخب الوطني بقطع أراض سكنية في بغداد، وجوازات دبلوماسية، بعد فوزهم ببطولة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكرم "أسود الرافدين" بـ"أراض سكنية وجوازات دبلوماسية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكرم "أسود الرافدين" بـ"أراض سكنية وجوازات دبلوماسية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).