الرقابة الصحية بكربلاء تضبط معملاً مُتخفياً لصناعة الجبس

2023/01/21 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء، بالإشتراك مع الأمن الوطني، اليوم السبت، من ضبط معمل مُتخفي لصناعة الجبس ، مُخالفاً للشروط الصحية ، والعثور بداخله على كمية تقدر بأكثر من ( 13) طن مُجهزة للتسويق في الأسواق والمحال التجارية .وقال مُدير الشعبة الدكتور كرار جواد العباسي، في […]

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