موظف بدرجة رئيس وزراء ؟ ام رئيس وزراء بدرجة موظف ؟

2023/01/21 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بركات علي حمودي

لماذا ظهر السوداني ساهم الوجه بأغلب

ساعات المباراة ؟

خاصةً عندما نزل الى منصة التتويج !!

هل كان خائفاً من صيحات الاستهجان ؟ ام

ان خوفه كان ابعد من ذلك، خارج اسوار

الملعب ؟!

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