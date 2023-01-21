هل تنجح الحكومة العراقية بتنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين؟

2023/01/21 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة اندبندنت عربية، تقريرا سلط

الضوء عن مساعي الحكومة العراقية

لتنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية

للمسؤولين في الدولة، الذي ظل معطلا منذ

مصادقة البرلمان عيله عام 2019.

وقالت الصحيفة، أن "ال

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