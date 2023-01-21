السوداني وبارزاني يبحثان ملفات الموازنة والنفط والغاز

2023/01/21 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني سبل تعزيز التعاون بين حكومتي بغداد والإقليم.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له"، لافتا إلى أنه "جرى خلال اللقاء البحث في أهم المواضيع والقضايا على الصعيد الوطني، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأضاف، أن "اللقاء شهد استعراض مسار العمل المشترك في القطاعات المتعلقة بالنفط والغاز، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتأمين الحدود".

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