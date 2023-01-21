2023/01/21 | 17:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YQMn23XQsl0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف احتفل العراقيون بفوز منتخبهم ببطولة خليجي 25؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف احتفل العراقيون بفوز منتخبهم ببطولة خليجي 25؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).