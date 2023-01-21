بفعل خلافات الموازنة.. السليمانية تريد التخلي عن الاقليم وربط رواتبها ببغداد - عاجل

2023/01/21 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

طالب النائب في برلمان كردستان مسلم عبد الله اليوم السبت، بربط رواتب الموظفين في السليمانية مع الحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بإمكان السليمانية في حال عدم توصل حكومة كردستان لاتفاق يخص الموازنة مع الحكومة الاتحادية، أن تقوم بربط رواتب موظفيها مع بغداد مباشرة".

وأضاف أن "ربط رواتب الموظفين في السليمانية مع بغداد سيضمن توزيعها بشكل مستمر وسينعش الحالة الاقتصادية وحركة الأسواق، في ظل الجمود الذي تعيشه حاليا".

ومازالت الخلافات مستمرة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل بشأن فقرات الموازنة وحصة الاقليم منها، وسط خلافات مستمرة بين السليمانية واربيل من جهة اخرى حول طريقة ادارة اقليم كردستان.

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