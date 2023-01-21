الإطاحة بأحد مطلوبي

2023/01/21 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني، اليوم السبت، استمرار عملية مطاردة القائمة السوداء في ديالى من قبل قوة نخبة، مشيرًا إلى ان اكثر من 30 مطلوبًا تمت الاطاحة بهم حتى الان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مفارز الرد السريع مستمرة لليوم الثاني على التوالي في تنفيذ عملية نوعية في عمق بساتين القرى القريبة من ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب مطلوبي القائمة السوداء وهم الاخطر لتورطهم بجرائم قتل وخطف وابتزاز واخرى ارهابية".

واضاف، ان "قوة من الرد السريع داهمت بساتين شرقي الحساوية في اطراف ابي صيدا واشتبكت مع مطلوب قبل اعتقاله في ثاني عملية من نوعها خلال ساعات"، مؤكدا بأن "القائمة تتضمن اكثر من 20 مطلوبا جاري تعقب تحركاتهم حاليا".

واشار الى ان "اكثر من 30 مطلوبا خطيرا جدا تمت الاطاحة بهم في عمليات الرد السريع خلال الاشهر الماضية ضمن جهود اعادة الاستقرار في ديالى".

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