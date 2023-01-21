تفاصيل لقاء السوداني وبارزاني

2023/01/21 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أهم المواضيع والقضايا على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "جرى خلال اللقاء بين السوداني وبارزاني بحث في أهم المواضيع والقضايا على الصعيد الوطني، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض مسار العمل المشترك في قطاعات القوانين المتعلقة بالنفط والغاز، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتأمين الحدود".

تحرير: أ خ

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