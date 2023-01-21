الموارد تتخذ إجراءات لدرء الفيضانات في بغداد

2023/01/21 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية صيانة بغداد، في وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، استمرار حملاتها لتنظيف الأنهر والمبازل ورفع التجاوزات، وفيما أشارت إلى إجراءاتها المتخذة لدرء خطر الفيضانات في العاصمة بغداد خلال الأمطار الغزيرة، أكدت إزالة مطاعم وكافيهات تجاوزت على محرمات نهر دجلة.

وقال مسؤول حملة التجاوزات والفيضانات في المديرية حقي إسماعيل، للوكالة الرسمية إن “إدارة صيانة بغداد تقوم سنويا مع بداية الموسم الشتوي بحملة لدرء الفيضان في المناطق التي يحدث فيها اختناق في المبازل والأنهر”.وأضاف، أن “الحملة يشارك فيها الجهد الآلي والخدمي بالتنسيق والتعاون مع أمانة بغداد ومع دائرة كري الأنهر ومع هيئة الحشد الشعبي، لدرء الفيضان عن مناطق بغداد السكنية، خصوصا في مناطق شرق القناة”.وأشار إلى، أن “هنالك أعمالاً تطهيرية للمديرية في مناطق متعددة من بغداد، تتمثل بتطهير الأنهر والمبازل والقنوات المبطنة، في سبيل وصول المياه إلى المستفيدين منها وإنجاح الخطة الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي”.وأوضح، أن “الهدف من هذه الحملات هو تخفيض مناسيب المياه لضمان جريانه وانسيابيته، وكذلك رفع الأعشاب التي تنمو على ضفاف الأنهر والمبازل”.وأردف إلى، أن “أهم المشاكل التي نعاني منها هي غياب ثقافة المواطنين، الذين يقومون برمي النفايات في المبازل والأنهر، خصوصا في الأنهر التي تستخدم مياهها لأغراض السقي، وهنالك تجاوزات بالمضخات والأنابيب”.وتابع، أن “المديرية لديها حملات لرفع التجاوزات عن المناطق التي تحدث فيها مثل هكذا حالات، حيث تقوم بحملات مستمرة في عدة مناطق كالمدائن ومناطق داخل العاصمة”.وذكر، أن “المديرية قامت بالكثير من الحملات في مناطق الكريعات والأعظمية والجادرية خلال العام الماضي، وأزالت مطاعم وكافيهات كانت موجودة على الأنهر ومتجاوزة على محرمات نهر دجلة”.

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