الموارد تتخذ إجراءات لدرء خطر الفيضانات في بغداد

2023/01/21 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزالت مطاعم وكافيهات كانت موجودة على الأنهر ومتجاوزة على محرمات نهر دجلة.

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